Bourse aux jouets Salle de l’Omblepied Oudon

Bourse aux jouets

Salle de l’Omblepied Rue de la Loire Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

L’APE est ravie d’organiser à nouveau la Bourse aux Jouets qui se déroulera les 29 et 30 novembre au complexe sportif Jean Mathelier d’Oudon !

Nous vous attendons nombreux, pour donner une nouvelle vie à de nombreux jouets.

Pour le plaisir des petits et des grands ;)

Inscription obligatoire pour déposer une liste => contacter l’APE par mail .

Salle de l’Omblepied Rue de la Loire Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire ape.oudon@gmail.com

English :

The APE is delighted to be organizing the Toy Fair again, which will take place on November 29 and 30 at the Jean Mathelier sports complex in Oudon!

German :

Die EV freut sich, erneut die Spielzeugbörse zu organisieren, die am 29. und 30. November im Sportkomplex Jean Mathelier in Oudon stattfinden wird!

Italiano :

L’APE è lieta di organizzare nuovamente la Fiera del Giocattolo, che si terrà il 29 e 30 novembre presso il complesso sportivo Jean Mathelier di Oudon!

Espanol :

La APE se complace en organizar de nuevo la Feria del Juguete, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre en el complejo deportivo Jean Mathelier de Oudon

L’événement Bourse aux jouets Oudon a été mis à jour le 2025-11-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis