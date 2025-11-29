Bourse aux jouets Salle de l’Omblepied Oudon
Bourse aux jouets Salle de l’Omblepied Oudon samedi 29 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle de l’Omblepied Rue de la Loire Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
L’APE est ravie d’organiser à nouveau la Bourse aux Jouets qui se déroulera les 29 et 30 novembre au complexe sportif Jean Mathelier d’Oudon !
Nous vous attendons nombreux, pour donner une nouvelle vie à de nombreux jouets.
Pour le plaisir des petits et des grands ;)
Inscription obligatoire pour déposer une liste => contacter l’APE par mail .
Salle de l’Omblepied Rue de la Loire Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire ape.oudon@gmail.com
English :
The APE is delighted to be organizing the Toy Fair again, which will take place on November 29 and 30 at the Jean Mathelier sports complex in Oudon!
German :
Die EV freut sich, erneut die Spielzeugbörse zu organisieren, die am 29. und 30. November im Sportkomplex Jean Mathelier in Oudon stattfinden wird!
Italiano :
L’APE è lieta di organizzare nuovamente la Fiera del Giocattolo, che si terrà il 29 e 30 novembre presso il complesso sportivo Jean Mathelier di Oudon!
Espanol :
La APE se complace en organizar de nuevo la Feria del Juguete, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre en el complejo deportivo Jean Mathelier de Oudon
L’événement Bourse aux jouets Oudon a été mis à jour le 2025-11-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis