Bourse aux jouets par l’Amicale laïque Jean Blondel Saint-André-et-Appelles

Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles Gironde

Bourse aux jouets organisé par l’Amicale laïque Jean Blondel à la salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles le dimanche 30 Novembre 2025 de 10h à 17h.

Jeux Jouets.

Livres.

Vêtements.

Puériculture.

Vente des créations des enfants du RPI.

Visite du Père Noël à 16h.

Buvette et restauration sur place.

Informations et réservations au 06 59 02 34 45 ou par mail amicalelaiquejeanblondel@gmail.com .

Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 02 34 45 amicalelaiquejeanblondel@gmail.com

