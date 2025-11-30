Bourse aux jouets par l’Amicale laïque Jean Blondel Saint-André-et-Appelles
Bourse aux jouets organisé par l’Amicale laïque Jean Blondel à la salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles le dimanche 30 Novembre 2025 de 10h à 17h.
Jeux Jouets.
Livres.
Vêtements.
Puériculture.
Vente des créations des enfants du RPI.
Visite du Père Noël à 16h.
Buvette et restauration sur place.
Informations et réservations au 06 59 02 34 45 ou par mail amicalelaiquejeanblondel@gmail.com .
Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 02 34 45 amicalelaiquejeanblondel@gmail.com
