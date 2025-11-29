Bourse aux jouets Rue Henri Silvy Pertuis
Bourse aux jouets Rue Henri Silvy Pertuis samedi 29 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Samedi 29 novembre 2025 de 13h à 17h. Rue Henri Silvy Espace G. Jouvin Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Début : 2025-11-29 13:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Rendez-vous à la Bourse aux Jouets de Pertuis!
Le samedi 29 novembre 2025, de 13h à 17h, à la salle des fêtes de Pertuis
Le samedi 29 novembre 2025, Pertuis organise sa Bourse aux Jouets.
Située à l’Espace G. Jouvin, cette brocante vous donne l’occasion de dénicher des jeux, des livres, des vêtements et des articles de puériculture.
Les frais d’exposition sont fixés à 7€ par stand, et l’intégralité des recettes sera reversée à l’espace de vie sociale ô petits bonheurs pour des projets en faveur des adolescents. .
Rue Henri Silvy Espace G. Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 27 91
English :
See you at the Pertuis Toy Fair!
Saturday, November 29, 2025, from 1pm to 5pm, at the Salle des Fêtes in Pertuis
German :
Wir sehen uns auf der Spielzeugbörse in Pertuis!
Am Samstag, den 29. November 2025, von 13 bis 17 Uhr in der Festhalle von Pertuis
Italiano :
Ci vediamo al Salone del Giocattolo di Pertuis!
Sabato 29 novembre 2025, dalle 13.00 alle 17.00, presso la Salle des fêtes di Pertuis
Espanol :
¡Nos vemos en la Feria del Juguete de Pertuis!
Sábado 29 de noviembre de 2025, de 13:00 a 17:00 h, en la Salle des fêtes de Pertuis
