Bourse aux jouets Rue Henri Silvy Pertuis

Bourse aux jouets

Samedi 29 novembre 2025 de 13h à 17h. Rue Henri Silvy Espace G. Jouvin Pertuis Vaucluse

Début : 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Rendez-vous à la Bourse aux Jouets de Pertuis!



Le samedi 29 novembre 2025, de 13h à 17h, à la salle des fêtes de Pertuis

Le samedi 29 novembre 2025, Pertuis organise sa Bourse aux Jouets.



Située à l’Espace G. Jouvin, cette brocante vous donne l’occasion de dénicher des jeux, des livres, des vêtements et des articles de puériculture.



Les frais d’exposition sont fixés à 7€ par stand, et l’intégralité des recettes sera reversée à l’espace de vie sociale ô petits bonheurs pour des projets en faveur des adolescents. .

Rue Henri Silvy Espace G. Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 27 91

English :

See you at the Pertuis Toy Fair!



Saturday, November 29, 2025, from 1pm to 5pm, at the Salle des Fêtes in Pertuis

German :

Wir sehen uns auf der Spielzeugbörse in Pertuis!



Am Samstag, den 29. November 2025, von 13 bis 17 Uhr in der Festhalle von Pertuis

Italiano :

Ci vediamo al Salone del Giocattolo di Pertuis!



Sabato 29 novembre 2025, dalle 13.00 alle 17.00, presso la Salle des fêtes di Pertuis

Espanol :

¡Nos vemos en la Feria del Juguete de Pertuis!



Sábado 29 de noviembre de 2025, de 13:00 a 17:00 h, en la Salle des fêtes de Pertuis

L’événement Bourse aux jouets Pertuis a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de Pertuis