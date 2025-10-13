Bourse aux jouets Salle Pourny Pontarlier

Bourse aux jouets Salle Pourny Pontarlier lundi 13 octobre 2025.

Bourse aux jouets

Salle Pourny Place René Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-13

Organisée par l’association des familles de Pontarlier.

Bourse aux jouets tous les jeux, jouets, puzzles de 100 morceaux maximum (ou plus si neuf), tricycles, trottinettes, tracteurs, porteurs, jeux et jouets 1er âge…

13 et 14 octobre dépôt adhérents de 13h45 à 20h.

15 octobre vente adhérents de 14h à 15h.

15 et 16 octobre vente tout public, 15h à 19h (le 15) et de 14h à 16h (le 16) .

Salle Pourny Place René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 35 12 association.familles.pontarlier@orange.fr

English : Bourse aux jouets

German : Bourse aux jouets

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS