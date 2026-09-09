AGENDA · Port-des-Barques
Bourse aux jouets route des Anses Port-des-Barques
dimanche 13 décembre 2026 · route des Anses · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Bourse aux jouets
route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Bourse de Noël.
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route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 63 29 61
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English : Toy Fair
Christmas fair.
L’événement Bourse aux jouets Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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