Bourse aux jouets route des Anses Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Bourse aux jouets

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 09:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Bourse de Noël.

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route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 63 29 61

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English : Toy Fair

Christmas fair.

L’événement Bourse aux jouets Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan