UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-des-Barques

Bourse aux jouets route des Anses Port-des-Barques

dimanche 13 décembre 2026 · route des Anses · Port-des-Barques

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
route des Anses
Adresse
Complexe sportif
Ville
17730 Port-des-Barques
Département
Charente-Maritime
Tarif

Port-des-Barques

Bourse aux jouets

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Bourse de Noël.
  .

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 63 29 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Toy Fair

Christmas fair.

L’événement Bourse aux jouets Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Port-des-Barques (Charente-Maritime)