Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets Salle Fernand Léger Portes-lès-Valence

Bourse aux jouets Salle Fernand Léger Portes-lès-Valence dimanche 9 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Salle Fernand Léger 25 rue Fernand Léger Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :
2025-11-09

Les écoles Jean Moulin et Fernand Léger organisent leur bourse aux jouets !
Buvette et petite restauration sur place.
  .

Salle Fernand Léger 25 rue Fernand Léger Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 65 96 38 

English :

Jean Moulin and Fernand Léger schools organize their toy fair!
Refreshments and snacks on site.

German :

Die Schulen Jean Moulin und Fernand Léger organisieren ihre Spielzeugbörse!
Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Le scuole Jean Moulin e Fernand Léger organizzano la loro fiera del giocattolo!
Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Las escuelas Jean Moulin y Fernand Léger celebran su feria del juguete
Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Bourse aux jouets Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-15 par Valence Romans Tourisme