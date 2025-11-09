Bourse aux jouets Salle Fernand Léger Portes-lès-Valence
Bourse aux jouets Salle Fernand Léger Portes-lès-Valence dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle Fernand Léger 25 rue Fernand Léger Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
Les écoles Jean Moulin et Fernand Léger organisent leur bourse aux jouets !
Buvette et petite restauration sur place.
Salle Fernand Léger 25 rue Fernand Léger Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 65 96 38
English :
Jean Moulin and Fernand Léger schools organize their toy fair!
Refreshments and snacks on site.
German :
Die Schulen Jean Moulin und Fernand Léger organisieren ihre Spielzeugbörse!
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Le scuole Jean Moulin e Fernand Léger organizzano la loro fiera del giocattolo!
Rinfreschi e spuntini sul posto.
Espanol :
Las escuelas Jean Moulin y Fernand Léger celebran su feria del juguete
Refrescos y tentempiés in situ.
