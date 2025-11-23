BOURSE AUX JOUETS SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

BOURSE AUX JOUETS SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne dimanche 23 novembre 2025.

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Venez dénicher des jouets à petits prix.

Livres, CD, DVD, jeux vidéo, jouets de construction ou d’imagination, jeux d’éveil, poupées, peluches, déguisements, accessoires… À quelques semaines des fêtes de Noël, la traditionnelle bourse aux jouets de la ville revient avec son lot de trésors à petits prix. Petits et grands devraient y trouver de quoi ravir les listes de souhaits ! .

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie assamportet@gmail.com

English :

Come and find toys at low prices.

German :

Kommen Sie vorbei und stöbern Sie nach Spielzeug zu günstigen Preisen.

Italiano :

Venite a trovare giocattoli a prezzi bassi.

Espanol :

Ven y encuentra juguetes a precios bajos.

L’événement BOURSE AUX JOUETS Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE