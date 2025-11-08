Bourse aux jouets, puériculture et livres Route de Fourges Gasny
samedi 8 novembre 2025.
Bourse aux jouets, puériculture et livres
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
La Bourse aux jouets, puériculture et livres revient le samedi 8 novembre à l’Espace Edmond Lemoine, organisée par BVLJ.
Le dépôt des articles se fait le vendredi 7 novembre de 12h à 17h30, avec un droit de dépôt de 2,50 € par liste de 15 articles (maximum 30 articles par personne). La vente se déroulera le samedi de 9h à 17h.
Pour plus d’informations, contactez BVLJ gasny.bvlj@gmail.com 06 34 08 06 70 06 13 83 69 32 .
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 13 83 69 32 gasny.bvlj@gmail.com
