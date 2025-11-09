Bourse aux jouets, puériculture et vêtement d’enfant Kanfen
Bourse aux jouets, puériculture et vêtement d’enfant Kanfen dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets, puériculture et vêtement d’enfant
38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
2025-11-09
Profitez de la bourse aux jouets, puériculture et vêtement d’enfant pour faire de bonnes affaires et dénicher des trésors à petits prix pour vos enfants.
Restauration sucrée sur place.Tout public
38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est ape.kanfen@gmail.com
English :
Take advantage of the toy, childcare and children’s clothing fair to find bargains and treasures at low prices for your children.
Sweet snacks on site.
German :
Nutzen Sie die Börse für Spielzeug, Kinderpflege und Kinderkleidung, um Schnäppchen zu machen und Schätze zu kleinen Preisen für Ihre Kinder zu finden.
Süßes Essen vor Ort.
Italiano :
Approfittate della fiera dei giocattoli, dei servizi per l’infanzia e dell’abbigliamento per bambini per trovare occasioni e tesori a prezzi bassi per i vostri figli.
Merende dolci in loco.
Espanol :
Aproveche la feria de juguetes, puericultura y ropa infantil para encontrar gangas y tesoros a bajo precio para sus hijos.
Aperitivos dulces in situ.
