Bourse aux jouets, puériculture et vêtement d’enfant Kanfen

Bourse aux jouets, puériculture et vêtement d’enfant

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 16:00:00

2025-11-09

Profitez de la bourse aux jouets, puériculture et vêtement d’enfant pour faire de bonnes affaires et dénicher des trésors à petits prix pour vos enfants.

Restauration sucrée sur place.Tout public

38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est ape.kanfen@gmail.com

English :

Take advantage of the toy, childcare and children’s clothing fair to find bargains and treasures at low prices for your children.

Sweet snacks on site.

German :

Nutzen Sie die Börse für Spielzeug, Kinderpflege und Kinderkleidung, um Schnäppchen zu machen und Schätze zu kleinen Preisen für Ihre Kinder zu finden.

Süßes Essen vor Ort.

Italiano :

Approfittate della fiera dei giocattoli, dei servizi per l’infanzia e dell’abbigliamento per bambini per trovare occasioni e tesori a prezzi bassi per i vostri figli.

Merende dolci in loco.

Espanol :

Aproveche la feria de juguetes, puericultura y ropa infantil para encontrar gangas y tesoros a bajo precio para sus hijos.

Aperitivos dulces in situ.

