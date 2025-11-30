Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants Halle des sports Chatuzange-le-Goubet
Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants Halle des sports Chatuzange-le-Goubet dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants
Halle des sports 150 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme
Début : 2025-11-30 07:30:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
2025-11-30
Bourse aux jouets des écoles de Chatuzange, organisée par La Souris Verte, l’association des parents d’élève. Venez faire de bonnes affaires juste avant les fêtes à la bourse aux jouets ! On vous attends nombreuses et nombreux !
Halle des sports 150 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 93 46 44 lasourisverte.chatu@gmail.com
English :
Toy fair for Chatuzange schools, organized by La Souris Verte, the parents? association. Come and grab a bargain just before the holidays at the toy fair! We look forward to seeing you there!
German :
Spielzeugbörse der Schulen von Chatuzange, organisiert von La Souris Verte, der Elternvereinigung. Kommen Sie kurz vor den Feiertagen zur Spielzeugbörse und machen Sie gute Geschäfte! Wir erwarten Sie zahlreich!
Italiano :
Fiera del giocattolo per le scuole di Chatuzange, organizzata da La Souris Verte, l’associazione dei genitori. Venite a fare un affare prima delle feste alla fiera del giocattolo! Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol :
Feria del juguete para las escuelas de Chatuzange, organizada por la asociación de padres La Souris Verte. Venga a la feria del juguete y regálese una ganga antes de las fiestas ¡Le esperamos!
