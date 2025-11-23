Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants Salle des fêtes Sainte-Suzanne-sur-Vire
Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants
Salle des fêtes Le Bourg Sainte-Suzanne-sur-Vire Manche
Rendez-vous le 23 novembre prochain, de 9h à 17h, à la salle des fêtes de Sainte-Suzanne-sur-Vire pour participer à la bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants Organisée par l ‘APE Baudre Ste Suzanne sur vire.
Buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes Le Bourg Sainte-Suzanne-sur-Vire 50750 Manche Normandie +33 6 48 31 31 20
