Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants Salle des fêtes Sainte-Suzanne-sur-Vire

Bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants

Salle des fêtes Le Bourg Sainte-Suzanne-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Rendez-vous le 23 novembre prochain, de 9h à 17h, à la salle des fêtes de Sainte-Suzanne-sur-Vire pour participer à la bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants Organisée par l ‘APE Baudre Ste Suzanne sur vire.

Buvette et petite restauration sur place.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes Le Bourg Sainte-Suzanne-sur-Vire 50750 Manche Normandie +33 6 48 31 31 20

