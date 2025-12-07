Bourse aux jouets puériculture et vêtements enfants Sormiou Cayolle Maison de Quartier Sormiou Cayolle Marseille 9e Arrondissement

Bourse aux jouets puériculture et vêtements enfants Sormiou Cayolle

Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 14h.

Entrée libre. Maison de Quartier Sormiou Cayolle Allée des Pêcheurs Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

C’est une occasion unique de trouver des vêtements de qualité ,des objets de puériculture à des tarifs très avantageux, et des jouets à petit prix.Familles

Evènement organisé par les parents d’élèves du groupe scolaire calanques de Sormiou (mpe13 slpe calanques) & le Ciq hauts de Mazargues la Cayolle

(avec le soutien de la mairie de secteur 9/10e) .

Maison de Quartier Sormiou Cayolle Allée des Pêcheurs Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apecalanques@gmail.com

It’s a unique opportunity to find quality clothing, childcare items at great prices, and toys at low prices.

