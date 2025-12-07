Bourse aux jouets puériculture et vêtements enfants Sormiou Cayolle Maison de Quartier Sormiou Cayolle Marseille 9e Arrondissement
Bourse aux jouets puériculture et vêtements enfants Sormiou Cayolle
Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 14h.
Entrée libre. Maison de Quartier Sormiou Cayolle Allée des Pêcheurs Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 14:00:00
C’est une occasion unique de trouver des vêtements de qualité ,des objets de puériculture à des tarifs très avantageux, et des jouets à petit prix.Familles
Evènement organisé par les parents d’élèves du groupe scolaire calanques de Sormiou (mpe13 slpe calanques) & le Ciq hauts de Mazargues la Cayolle
(avec le soutien de la mairie de secteur 9/10e) .
Maison de Quartier Sormiou Cayolle Allée des Pêcheurs Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apecalanques@gmail.com
English :
It’s a unique opportunity to find quality clothing, childcare items at great prices, and toys at low prices.
