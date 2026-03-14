Bourse aux jouets, puériculture, vêtements hommes, femmes, enfants

Salle des Fêtes, salle des Sports Conchil-le-Temple Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

de 09h00 à 17h00

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8€ la table de 3 mètres

Buvette et petite restauration

Organisé par l’ASCOTE .

Salle des Fêtes, salle des Sports Conchil-le-Temple 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 20 11 88

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English :

L’événement Bourse aux jouets, puériculture, vêtements hommes, femmes, enfants Conchil-le-Temple a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers