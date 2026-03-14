Bourse aux jouets, puériculture, vêtements hommes, femmes, enfants Conchil-le-Temple
Bourse aux jouets, puériculture, vêtements hommes, femmes, enfants Conchil-le-Temple dimanche 10 mai 2026.
Bourse aux jouets, puériculture, vêtements hommes, femmes, enfants
Salle des Fêtes, salle des Sports Conchil-le-Temple Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
de 09h00 à 17h00
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8€ la table de 3 mètres
Buvette et petite restauration
Organisé par l’ASCOTE .
Salle des Fêtes, salle des Sports Conchil-le-Temple 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 20 11 88
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English :
L’événement Bourse aux jouets, puériculture, vêtements hommes, femmes, enfants Conchil-le-Temple a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers