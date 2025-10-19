Bourse aux jouets, puériculture, vêtements Gymnase Pelletan Royan

Bourse aux jouets, puériculture, vêtements Gymnase Pelletan Royan dimanche 19 octobre 2025.

Bourse aux jouets, puériculture, vêtements

Gymnase Pelletan 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-19

Les fonds récoltés serviront à financer les déplacements de nos athlètes qui représentent un budget important pour notre club.

4,50 € le mètre linéaire sans table.

Gymnase Pelletan 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 25 02 36

English :

The funds raised will be used to finance our athletes’ travel, which represents a significant budget for our club.

4.50 ? per linear meter without table.

German :

Mit den eingenommenen Geldern werden die Reisen unserer Athleten finanziert, die ein großes Budget für unseren Verein darstellen.

4,50 ? der laufende Meter ohne Tisch.

Italiano :

Il denaro raccolto servirà a finanziare le trasferte dei nostri atleti, che rappresentano un budget significativo per il nostro club.

4,50 al metro lineare senza tavolo.

Espanol :

El dinero recaudado se destinará a financiar los viajes de nuestros atletas, que representan un presupuesto importante para nuestro club.

4,50 por metro lineal sin mesa.

