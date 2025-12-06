Bourse aux jouets Rémalard Rémalard en Perche

Bourse aux jouets

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Bourse aux jouets organisée par l’association Enfance et Partage Normandie.

Pratique à la salle omnisports (sous réserve) Place Castle Cary à Rémalard. .

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 71 88 64 75

English : Bourse aux jouets

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-11-08 par OT CdC Coeur du Perche