Bourse aux jouets Rémalard Rémalard en Perche samedi 6 décembre 2025.

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Bourse aux jouets organisée par l’association Enfance et Partage Normandie.

Pratique à la salle omnisports (sous réserve) Place Castle Cary à Rémalard.   .

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 71 88 64 75 

