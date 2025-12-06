Bourse aux jouets Rémalard Rémalard en Perche
Bourse aux jouets Rémalard Rémalard en Perche samedi 6 décembre 2025.
Bourse aux jouets
Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Bourse aux jouets organisée par l’association Enfance et Partage Normandie.
Pratique à la salle omnisports (sous réserve) Place Castle Cary à Rémalard. .
Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 71 88 64 75
English : Bourse aux jouets
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-11-08 par OT CdC Coeur du Perche