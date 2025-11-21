BOURSE AUX JOUETS HALLE AUX MARCHANDS Rieumes
BOURSE AUX JOUETS HALLE AUX MARCHANDS Rieumes vendredi 21 novembre 2025.
BOURSE AUX JOUETS
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21
Les 21. 22 & 23 novembre retrouvez la bourse aux jouets de Rieumes
Dépôt 21 novembre de 14h à 19h
Vente Samedi 22 novembre de 9h à 19h
Dimanche 23 novembre 9h à 16h
Reprise 23 novembre à partir de 17h
Demander vos listes par mail bourse.clemlavie@gmail.com .
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie
English :
November 21, 22 & 23: Rieumes Toy Fair
German :
Am 21. 22. und 23. November findet die Spielzeugbörse in Rieumes statt
Italiano :
Fiera del giocattolo di Rieumes il 21, 22 e 23 novembre
Espanol :
Feria del juguete de Rieumes los días 21, 22 y 23 de noviembre
L’événement BOURSE AUX JOUETS Rieumes a été mis à jour le 2025-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE