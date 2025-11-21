BOURSE AUX JOUETS HALLE AUX MARCHANDS Rieumes

BOURSE AUX JOUETS HALLE AUX MARCHANDS Rieumes vendredi 21 novembre 2025.

BOURSE AUX JOUETS

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

Les 21. 22 & 23 novembre retrouvez la bourse aux jouets de Rieumes

Dépôt 21 novembre de 14h à 19h

Vente Samedi 22 novembre de 9h à 19h

Dimanche 23 novembre 9h à 16h

Reprise 23 novembre à partir de 17h

Demander vos listes par mail bourse.clemlavie@gmail.com .

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie

English :

November 21, 22 & 23: Rieumes Toy Fair

German :

Am 21. 22. und 23. November findet die Spielzeugbörse in Rieumes statt

Italiano :

Fiera del giocattolo di Rieumes il 21, 22 e 23 novembre

Espanol :

Feria del juguete de Rieumes los días 21, 22 y 23 de noviembre

L’événement BOURSE AUX JOUETS Rieumes a été mis à jour le 2025-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE