Bourse aux jouets Rivière-sur-Tarn
Bourse aux jouets Rivière-sur-Tarn dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Rivière-sur-Tarn Aveyron
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
L’APE de l’école Marie Rouanet organise une bourse aux jouets le 16 novembre de 8h à 13h
à la Maison des Activités
Buvette et restauration sur place
Réservation par SMS uniquement au 06 36 94 15 37 .
Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 36 94 15 37
English :
The APE of the Marie Rouanet school is organizing a toy fair on November 16 from 8am to 1pm
at the Maison des Activités
Refreshments and snacks on site
German :
Die EV der Marie-Rouanet-Schule organisiert am 16. November von 8:00 bis 13:00 Uhr eine Spielzeugbörse
im Maison des Activités (Haus der Aktivitäten)
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
L’Associazione dei genitori della scuola Marie Rouanet organizza una fiera del giocattolo il 16 novembre dalle 8.00 alle 13.00
presso la Maison des Activités
Rinfresco e ristorazione in loco
Espanol :
La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Marie Rouanet organiza una feria del juguete el 16 de noviembre de 8.00 a 13.00 horas
en la Casa de Actividades
Refrescos y catering in situ
L’événement Bourse aux jouets Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2025-11-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)