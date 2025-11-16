Bourse aux jouets Rivière-sur-Tarn

Bourse aux jouets

L’APE de l’école Marie Rouanet organise une bourse aux jouets le 16 novembre de 8h à 13h

à la Maison des Activités

Buvette et restauration sur place

Réservation par SMS uniquement au 06 36 94 15 37 .

Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 36 94 15 37

English :

The APE of the Marie Rouanet school is organizing a toy fair on November 16 from 8am to 1pm

at the Maison des Activités

Refreshments and snacks on site

German :

Die EV der Marie-Rouanet-Schule organisiert am 16. November von 8:00 bis 13:00 Uhr eine Spielzeugbörse

im Maison des Activités (Haus der Aktivitäten)

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

L’Associazione dei genitori della scuola Marie Rouanet organizza una fiera del giocattolo il 16 novembre dalle 8.00 alle 13.00

presso la Maison des Activités

Rinfresco e ristorazione in loco

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Marie Rouanet organiza una feria del juguete el 16 de noviembre de 8.00 a 13.00 horas

en la Casa de Actividades

Refrescos y catering in situ

