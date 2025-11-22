BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes Georges Taiclet Ronchamp
Salle des fêtes Georges Taiclet Rue du tram Ronchamp Haute-Saône
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
2025-11-22
Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle bourse aux jouets.
De 10h à 16h30 non stop à la salle des Fêtes de Ronchamp, le samedi 22 novembre.
Les inscriptions sont obligatoires et limitées. 7€ la table
Les organisateurs accueilleront les participants à partir de 8h, pour leur installation.
Jouets et livres en bon état.
Résa 06 63 14 28 15 ou 06 62 45 66 08 .
Salle des fêtes Georges Taiclet Rue du tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 45 66 08
