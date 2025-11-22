BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes Georges Taiclet Ronchamp

BOURSE AUX JOUETS

Salle des fêtes Georges Taiclet Rue du tram Ronchamp Haute-Saône

Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle bourse aux jouets.

De 10h à 16h30 non stop à la salle des Fêtes de Ronchamp, le samedi 22 novembre.

Les inscriptions sont obligatoires et limitées. 7€ la table

Les organisateurs accueilleront les participants à partir de 8h, pour leur installation.

Jouets et livres en bon état.

Résa 06 63 14 28 15 ou 06 62 45 66 08 .

