Bourse aux jouets Salle des Mouettes Royan

Informations pratiques

Royan

Bourse aux jouets

Salle des Mouettes 1 rue du Printemps Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Articles de puériculture et vêtements pour enfants. Les recettes serviront à financer les déplacements de nos jeunes gymnastes, qui constituent une part importante du budget du club.

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Salle des Mouettes 1 rue du Printemps Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 88 87 41 chantal.vancleemput@sfr.fr

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English :

Baby care products and children’s clothing. The proceeds will go toward funding travel expenses for our young gymnasts, which account for a significant portion of the club’s budget.

L’événement Bourse aux jouets Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan