Bourse aux jouets Salle des Mouettes Royan
dimanche 18 octobre 2026 · Salle des Mouettes · Royan
Informations pratiques
Royan
Bourse aux jouets
Salle des Mouettes 1 rue du Printemps Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Articles de puériculture et vêtements pour enfants. Les recettes serviront à financer les déplacements de nos jeunes gymnastes, qui constituent une part importante du budget du club.
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Salle des Mouettes 1 rue du Printemps Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 88 87 41 chantal.vancleemput@sfr.fr
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English :
Baby care products and children’s clothing. The proceeds will go toward funding travel expenses for our young gymnasts, which account for a significant portion of the club’s budget.
L’événement Bourse aux jouets Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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