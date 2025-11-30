BOURSE AUX JOUETS

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault

Venez vendre, échanger ou dénicher des trésors pour petits et grands jeux, livres et jouets d’occasion dans une ambiance conviviale et familiale ! Profitez en pour faire du tri et mettre de coté ce que vous viendrez vendre à là Bourse aux Jouets.

Vente de boissons et de crêpes .

Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 Hérault Occitanie

English :

Come and sell, trade or find treasures for young and old: second-hand games, books and toys in a friendly, family atmosphere!

German :

Verkaufen, tauschen oder finden Sie Schätze für Groß und Klein: gebrauchte Spiele, Bücher und Spielzeug in einer freundlichen und familiären Atmosphäre!

Italiano :

Venite a vendere, scambiare o trovare tesori per grandi e piccini: giochi, libri e giocattoli di seconda mano in un’atmosfera amichevole e familiare!

Espanol :

Venga a vender, intercambiar o encontrar tesoros para grandes y pequeños: juegos, libros y juguetes de segunda mano en un ambiente familiar y acogedor

