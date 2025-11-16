Bourse aux jouets Salle des fêtes André Roque Saint-Capraise-d’Eymet

Bourse aux jouets

Salle des fêtes André Roque Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne

Le Comité des fêtes organise une bourse aux jouets puériculture, livres et vêtements enfants. C’est l’occasion de faire plaisir et peut-être dénicher des cadeaux de Noël.

Sandwichs et buvette sur place. .

Salle des fêtes André Roque Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 54 83 comitedesfetessaintcapraise@gmail.com

