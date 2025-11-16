Bourse aux jouets Salle des fêtes André Roque Saint-Capraise-d’Eymet
Bourse aux jouets Salle des fêtes André Roque Saint-Capraise-d’Eymet dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes André Roque Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet Dordogne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le Comité des fêtes organise une bourse aux jouets puériculture, livres et vêtements enfants. C’est l’occasion de faire plaisir et peut-être dénicher des cadeaux de Noël.
Sandwichs et buvette sur place. .
Salle des fêtes André Roque Le Bourg Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 54 83 comitedesfetessaintcapraise@gmail.com
English : Bourse aux jouets
German : Bourse aux jouets
Italiano :
Espanol : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Saint-Capraise-d’Eymet a été mis à jour le 2025-10-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides