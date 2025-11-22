BOURSE AUX JOUETS Saint-Cybardeaux

BOURSE AUX JOUETS

Gym Rock, association de gymnastique volontaire de Saint-Cybardeaux organise une bourse aux jouets dans la Salle Polyvalente de Saint-Cybardeaux le samedi 22 novembre de 9H00 à 18H00.

Salle Polyvalente Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 25 82 93

English :

Gym Rock, Saint-Cybardeaux’s voluntary gymnastics association, is organizing a toy fair at the Salle Polyvalente in Saint-Cybardeaux on Saturday November 22 from 9am to 6pm.

German :

Gym Rock, der Verein für freiwillige Gymnastik in Saint-Cybardeaux, organisiert am Samstag, den 22. November von 9.00 bis 18.00 Uhr eine Spielzeugbörse in der Mehrzweckhalle von Saint-Cybardeaux.

Italiano :

Gym Rock, l’associazione di volontariato di ginnastica di Saint-Cybardeaux, organizza una fiera del giocattolo nella Salle Polyvalente di Saint-Cybardeaux sabato 22 novembre dalle 9.00 alle 18.00.

Espanol :

Gym Rock, la asociación de gimnasia voluntaria de Saint-Cybardeaux, organiza una feria del juguete en la Sala Polivalente de Saint-Cybardeaux el sábado 22 de noviembre de 9.00 a 18.00 horas.

