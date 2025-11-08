Bourse aux jouets Saint-Dié-des-Vosges
Bourse aux jouets Saint-Dié-des-Vosges samedi 8 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Place Salvador Allende Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
42ème bourse aux jouets du centre sociale Lucie Aubrac.Tout public
Place Salvador Allende Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 02 53
English :
42nd Lucie Aubrac social center toy fair.
German :
42. Spielzeugbörse des Sozialzentrums Lucie Aubrac.
Italiano :
42a fiera del giocattolo del centro sociale Lucie Aubrac.
Espanol :
42ª feria del juguete del centro social Lucie Aubrac.
L’événement Bourse aux jouets Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-10-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES