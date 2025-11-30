BOURSE AUX JOUETS SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC Saint-Genis-d’Hiersac
BOURSE AUX JOUETS SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC Saint-Genis-d’Hiersac dimanche 30 novembre 2025.
BOURSE AUX JOUETS
SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC ROUTE DES MEULIERES Saint-Genis-d’Hiersac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
BOURSE AUX JOUETS
.
SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC ROUTE DES MEULIERES Saint-Genis-d’Hiersac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 70 59 16
English :
TOY MARKET
German :
SPIELZEUGBÖRSE
Italiano :
FIERA DEL GIOCATTOLO
Espanol :
FERIA DEL JUGUETE
L’événement BOURSE AUX JOUETS Saint-Genis-d’Hiersac a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Rouillacais