BOURSE AUX JOUETS SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC Saint-Genis-d’Hiersac

BOURSE AUX JOUETS SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC Saint-Genis-d’Hiersac dimanche 30 novembre 2025.

BOURSE AUX JOUETS

SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC ROUTE DES MEULIERES Saint-Genis-d’Hiersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

BOURSE AUX JOUETS

.

SALLE DES FETES DE ST GENIS D’HIERSAC ROUTE DES MEULIERES Saint-Genis-d’Hiersac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 70 59 16

English :

TOY MARKET

German :

SPIELZEUGBÖRSE

Italiano :

FIERA DEL GIOCATTOLO

Espanol :

FERIA DEL JUGUETE

L’événement BOURSE AUX JOUETS Saint-Genis-d’Hiersac a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Rouillacais