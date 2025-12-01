Bourse aux jouets Saint-Julien-Chapteuil
Bourse aux jouets Saint-Julien-Chapteuil dimanche 14 décembre 2025.
Bourse aux jouets
Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Bourse aux jouets organisée par l’APEL St Joseph.
Petit marché de Noël, repas tripes/huîtres et vin chaud, prévente d’agrumes et chocolats, prévente de jouets.
Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 23 38 64
English :
Toy fair organized by APEL St Joseph.
Small Christmas market, tripe/oyster meal and mulled wine, citrus fruit and chocolate pre-sale, toy pre-sale.
German :
Spielzeugbörse, organisiert von der APEL St Joseph.
Kleiner Weihnachtsmarkt, Kutteln/Austernessen und Glühwein, Vorverkauf von Zitrusfrüchten und Schokolade, Vorverkauf von Spielzeug.
Italiano :
Fiera del giocattolo organizzata dall’APEL St Joseph.
Piccolo mercatino di Natale, cena a base di trippa/ostriche e vin brulé, prevendita di agrumi e cioccolato, prevendita di giocattoli.
Espanol :
Feria del juguete organizada por APEL St Joseph.
Pequeño mercado navideño, comida de callos/ostras y vino caliente, preventa de cítricos y chocolate, preventa de juguetes.
L’événement Bourse aux jouets Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal