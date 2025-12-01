Bourse aux jouets Saint-Julien-Chapteuil

Bourse aux jouets

2025-12-14 10:00:00

2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Bourse aux jouets organisée par l’APEL St Joseph.

Petit marché de Noël, repas tripes/huîtres et vin chaud, prévente d’agrumes et chocolats, prévente de jouets.

Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 23 38 64

English :

Toy fair organized by APEL St Joseph.

Small Christmas market, tripe/oyster meal and mulled wine, citrus fruit and chocolate pre-sale, toy pre-sale.

German :

Spielzeugbörse, organisiert von der APEL St Joseph.

Kleiner Weihnachtsmarkt, Kutteln/Austernessen und Glühwein, Vorverkauf von Zitrusfrüchten und Schokolade, Vorverkauf von Spielzeug.

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata dall’APEL St Joseph.

Piccolo mercatino di Natale, cena a base di trippa/ostriche e vin brulé, prevendita di agrumi e cioccolato, prevendita di giocattoli.

Espanol :

Feria del juguete organizada por APEL St Joseph.

Pequeño mercado navideño, comida de callos/ostras y vino caliente, preventa de cítricos y chocolate, preventa de juguetes.

