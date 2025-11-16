Bourse aux jouets Gymnase Saint-Mars-la-Brière
Bourse aux jouets
Gymnase Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière Sarthe
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture.
Ouverture au public à 14 h.
Buvette et vente de crêpes sur place. .
Gymnase Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 05 92 16 latribubrieroise@gmail.com
