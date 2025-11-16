Bourse aux jouets Gymnase Saint-Mars-la-Brière

Bourse aux jouets

Gymnase Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière Sarthe

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

2025-11-16

Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture.

Ouverture au public à 14 h.

Buvette et vente de crêpes sur place. .

Gymnase Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 05 92 16 latribubrieroise@gmail.com

