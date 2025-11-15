Bourse aux jouets Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Saint-Maurice-sur-Eygues

Bourse aux jouets

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Bourse aux jouets, jeux de société , vêtements 0/12 ans, matériel de puériculture….

Buvette et restauration

Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Rue des narcisses Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 34 82 lorianemader@yahoo.fr

English :

Toy market, board games, clothing 0/12 years, childcare equipment….

Refreshments and catering

German :

Börse für Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Kleidung 0/12 Jahre, Babyausstattung….

Getränke und Essen

Italiano :

Fiera dei giocattoli, giochi da tavolo, abbigliamento 0/12 anni, attrezzature per l’infanzia….

Rinfreschi e catering

Espanol :

Feria de juguetes, juegos de mesa, ropa 0/12 años, equipos de puericultura….

Refrescos y catering

L’événement Bourse aux jouets Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale