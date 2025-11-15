Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Saint-Maurice-sur-Eygues samedi 15 novembre 2025.

Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Rue des narcisses Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00

Bourse aux jouets, jeux de société , vêtements 0/12 ans, matériel de puériculture….
Buvette et restauration
Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Rue des narcisses Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 34 82  lorianemader@yahoo.fr

English :

Toy market, board games, clothing 0/12 years, childcare equipment….
Refreshments and catering

German :

Börse für Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Kleidung 0/12 Jahre, Babyausstattung….
Getränke und Essen

Italiano :

Fiera dei giocattoli, giochi da tavolo, abbigliamento 0/12 anni, attrezzature per l’infanzia….
Rinfreschi e catering

Espanol :

Feria de juguetes, juegos de mesa, ropa 0/12 años, equipos de puericultura….
Refrescos y catering

