Bourse aux jouets Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Saint-Maurice-sur-Eygues
Bourse aux jouets Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Saint-Maurice-sur-Eygues samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Rue des narcisses Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Bourse aux jouets, jeux de société , vêtements 0/12 ans, matériel de puériculture….
Buvette et restauration
.
Salle polyvalente espace Philippe Maintenié Rue des narcisses Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 34 82 lorianemader@yahoo.fr
English :
Toy market, board games, clothing 0/12 years, childcare equipment….
Refreshments and catering
German :
Börse für Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Kleidung 0/12 Jahre, Babyausstattung….
Getränke und Essen
Italiano :
Fiera dei giocattoli, giochi da tavolo, abbigliamento 0/12 anni, attrezzature per l’infanzia….
Rinfreschi e catering
Espanol :
Feria de juguetes, juegos de mesa, ropa 0/12 años, equipos de puericultura….
Refrescos y catering
L’événement Bourse aux jouets Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale