Bourse aux jouets Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron samedi 8 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Ne manquez pas la bourse aux jouets et à la puériculture de l’école Jeanne d’Arc !
Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 69 00 36 apelecolejeannedarc@outlook.com
English : Toy Fair
Don’t miss the Jeanne d’Arc school toy and childcare fair!
German : Spielzeugbörse
Verpassen Sie nicht die Spielzeug- und Kindersachenbörse der Schule Jeanne d’Arc!
Italiano :
Non perdetevi la fiera del giocattolo e dell’assistenza all’infanzia della scuola Jeanne d’Arc!
Espanol : Feria del Juguete
¡No te pierdas la feria escolar de juguetes y puericultura Jeanne d’Arc!
L’événement Bourse aux jouets Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes