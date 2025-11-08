Bourse aux jouets Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

Bourse aux jouets

Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Ne manquez pas la bourse aux jouets et à la puériculture de l’école Jeanne d’Arc !

Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 69 00 36 apelecolejeannedarc@outlook.com

English : Toy Fair

Don’t miss the Jeanne d’Arc school toy and childcare fair!

German : Spielzeugbörse

Verpassen Sie nicht die Spielzeug- und Kindersachenbörse der Schule Jeanne d’Arc!

Italiano :

Non perdetevi la fiera del giocattolo e dell’assistenza all’infanzia della scuola Jeanne d’Arc!

Espanol : Feria del Juguete

¡No te pierdas la feria escolar de juguetes y puericultura Jeanne d’Arc!

L’événement Bourse aux jouets Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes