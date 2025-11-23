Bourse aux jouets Saint-Pierre-Eynac
Bourse aux jouets Saint-Pierre-Eynac dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Bourse aux jouets, livres, vêtements, et articles de puériculture organisée par l’APE.
Collation et buvette sur place.
.
Salle des fêtes Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 61 59 56
English :
Toy, book, clothing and childcare market organized by the APE.
Snacks and refreshments available.
German :
Von der EV organisierte Börse für Spielzeug, Bücher, Kleidung und Kinderpflegeartikel.
Snacks und Getränke vor Ort.
Italiano :
Fiera di giocattoli, libri, vestiti e articoli per l’infanzia organizzata dall’APE.
Sono disponibili spuntini e bevande.
Espanol :
Feria de juguetes, libros, ropa y artículos de puericultura organizada por la APE.
Aperitivos y refrescos disponibles.
L’événement Bourse aux jouets Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal