Bourse aux jouets Saint-Pierre-Eynac

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Bourse aux jouets, livres, vêtements, et articles de puériculture organisée par l’APE.

Collation et buvette sur place.

Salle des fêtes Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 61 59 56

English :

Toy, book, clothing and childcare market organized by the APE.

Snacks and refreshments available.

German :

Von der EV organisierte Börse für Spielzeug, Bücher, Kleidung und Kinderpflegeartikel.

Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Fiera di giocattoli, libri, vestiti e articoli per l’infanzia organizzata dall’APE.

Sono disponibili spuntini e bevande.

Espanol :

Feria de juguetes, libros, ropa y artículos de puericultura organizada por la APE.

Aperitivos y refrescos disponibles.

