Bourse aux jouets

Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

l’APE de l’école de Victor organise une bourse aux jouets à la salle sous la mairie (place du fort). Venez nombreux pour vider vos armoires ou trouver un cadeau pour les fêtes. Buvette sur place.

Vente de crêpes, gaufres, créations artisanales fabriquées par les enfants de l’école

Réservation emplacement 2€ le mètre au 06 76 93 20 93 .

Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie +33 6 76 93 20 93

English :

the Victor school APE is organizing a toy fair in the hall under the town hall (place du fort). Come one, come all to empty your cupboards or find a gift for the holidays. Refreshments on site.

German :

die Elternvereinigung der Schule von Victor organisiert eine Spielzeugbörse im Saal unter dem Rathaus (Place du Fort). Kommen Sie zahlreich, um Ihre Schränke zu leeren oder ein Geschenk für die Feiertage zu finden. Getränke vor Ort.

Italiano :

la scuola Victor PA organizza una fiera del giocattolo nella sala sotto il municipio (place du fort). Venite tutti a svuotare i vostri armadi o a trovare un regalo per le vacanze. È disponibile un rinfresco.

Espanol :

el PA de la escuela Victor organiza una feria del juguete en la sala situada bajo el ayuntamiento (place du fort). Venga uno, vengan todos a vaciar sus armarios o a encontrar un regalo para las fiestas. Refrescos disponibles.

