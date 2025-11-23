Bourse aux jouets Sainte-Eulalie-de-Cernon
Bourse aux jouets Sainte-Eulalie-de-Cernon dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Organisé par l’APE Jules Verne
Jeux, livres, vêtements enfants et puériculture.
Buvette et petite restauration sur place.
De 8h à 13h, à la salle des fêtes
Réservations des stands avant le 17/11
Une collecte de jouets, jeux, livres d’enfants est donc organisée dans le cadre de cette bourse. Cela permettra de financer les sorties des enfants; les invendus seront donnés à une association caritative.
Jours de collecte vendredi 14/11 et lundi 17/11 8h30-9h15 Lundi 17/11 et vendredi 21/11 16h15-17h .
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 6 50 29 65 27 reservation@apejulesverne.net
