Bourse aux jouets

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Organisé par l’APE Jules Verne

Jeux, livres, vêtements enfants et puériculture.

Buvette et petite restauration sur place.

De 8h à 13h, à la salle des fêtes

Réservations des stands avant le 17/11

Une collecte de jouets, jeux, livres d’enfants est donc organisée dans le cadre de cette bourse. Cela permettra de financer les sorties des enfants; les invendus seront donnés à une association caritative.

Jours de collecte vendredi 14/11 et lundi 17/11 8h30-9h15 Lundi 17/11 et vendredi 21/11 16h15-17h .

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 6 50 29 65 27 reservation@apejulesverne.net

