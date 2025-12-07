Bourse aux Jouets Route du Plan de la Tour Sainte-Maxime

Bourse aux Jouets

Route du Plan de la Tour Gymnase Pastorelli Sainte-Maxime Var

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Rendez-vous au complexe Pastorelli- Rossi, pour notre traditionnelle Bourse aux Jouets.

Le rendez-vous immanquable pour faire des bonnes affaires avant les fêtes de fin d’année !

Route du Plan de la Tour Gymnase Pastorelli Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94 contact@sainte-maxime.com

English : Bourse aux Jouets

Come to the Pastorelli-Rossi complex for our traditional Toy Exchange.

Don’t miss this opportunity to find some great bargains before the festive season!



You’ll find great deals on toys, board games, costumes, children’s accessories and baby items.

Food and drink available on site.

It’s the perfect place to find real treasures at low prices.

German : Bourse aux Jouets

Wir treffen uns im Pastorelli-Rossi-Komplex zu unserer traditionellen Spielzeugbörse.

Ein Muss für alle, die vor den Feiertagen noch ein paar Schnäppchen machen wollen!

Italiano : Bourse aux Jouets

Appuntamento al complesso Pastorelli-Rossi per la nostra tradizionale Borsa dei Giocattoli.

Un appuntamento imperdibile per fare ottimi affari prima delle festività natalizie!



Troverete ottime occasioni come giocattoli, giochi da tavolo, costumi, accessori per bambini, articoli per l’infanzia.

Possibilità di ristorazione in loco.

È il luogo ideale per scovare veri e propri tesori a prezzi modici.

Espanol : Bourse aux Jouets

Únase a nosotros en el complejo Pastorelli-Rossi para nuestra tradicional Feria del Juguete.

Es el lugar ideal para los que buscan gangas en vísperas de las fiestas navideñas

