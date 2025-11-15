Bourse aux jouets Salle Louise Michel Saint-Médard-en-Jalles

Bourse aux jouets Samedi 15 novembre, 09h00 Salle Louise Michel Gironde

2€ par tranche de 20 articles – accès au public gratuit sans obligation d’achat

Vendredi 14 novembre de 14h à 19h dépôt des articles à vendre à la salle Louise Michel

Samedi 15 novembre de 9h à 17h vente des articles – ouverture au public

Dimanche 16 novembre de 9h à 11h retrait des articles invendus et recettes

Salle Louise Michel Domaine de Caupian, rue Pierre Ramond, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine
Email: bricabrac.smj@gmail.com
Téléphone: 06 16 49 61 65

Bourse aux jouets et matériel de sports d’hiver & puériculture

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles