Bourse aux jouets Salle Polyvalente Semussac

Bourse aux jouets

Salle Polyvalente Allée des charmes Semussac Charente-Maritime

L’association Semussac Kids organise une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture. Venez nombreux.

Salle Polyvalente Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine semussackids@gmail.com

English :

The Semussac Kids association is organizing a toy, clothing and childcare equipment fair. Come one, come all.

German :

Der Verein Semussac Kids organisiert eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Babyausstattung. Kommen Sie zahlreich.

Italiano :

L’associazione Semussac Kids organizza una fiera di giocattoli, abbigliamento e attrezzature per l’infanzia. Venite tutti.

Espanol :

La asociación Semussac Kids organiza una feria de juguetes, ropa y material de puericultura. Venid todos.

