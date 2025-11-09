Bourse aux jouets Salle Polyvalente Semussac
Bourse aux jouets Salle Polyvalente Semussac dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle Polyvalente Allée des charmes Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
L’association Semussac Kids organise une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture. Venez nombreux.
Salle Polyvalente Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine semussackids@gmail.com
English :
The Semussac Kids association is organizing a toy, clothing and childcare equipment fair. Come one, come all.
German :
Der Verein Semussac Kids organisiert eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Babyausstattung. Kommen Sie zahlreich.
Italiano :
L’associazione Semussac Kids organizza una fiera di giocattoli, abbigliamento e attrezzature per l’infanzia. Venite tutti.
Espanol :
La asociación Semussac Kids organiza una feria de juguetes, ropa y material de puericultura. Venid todos.
L’événement Bourse aux jouets Semussac a été mis à jour le 2025-11-03 par Royan Atlantique