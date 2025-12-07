Bourse aux jouets Senonches

Bourse aux jouets

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Une bourse aux jouets aura lieu à la salle des fêtes, organisée par l’association des commerçants senonchois. Vous y retrouverez le Grand Sapin des Vœux de Noël , une Tombola de Noël et des jeux de sociétés animés par l’association Au Lutin Perché. Chocolat chaud et viennoiseries sur place. En parallèle Noël au Château de Senonches .

1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 41 36 13 asso.acolade.senonches@gmail.com

English :

A toy fair will be held at the Salle des Fêtes, organized by the Senonchois Merchants Association. You’ll find the Grand Sapin des V?ux de Noël , a Christmas Tombola and board games hosted by the Au Lutin Perché association. Hot chocolate and pastries on sale.

