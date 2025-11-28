Bourse aux jouets, skis Salle Louis Pommier Saint-Paul-Trois-Châteaux
Bourse aux jouets, skis Salle Louis Pommier Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 28 novembre 2025.
Bourse aux jouets, skis
Salle Louis Pommier Salle Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 09:15:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Bourse aux jouets, skis, livres pour le réveillon et/ou carnaval.
.
Salle Louis Pommier Salle Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 94 37 97
English :
Toy, ski and book fair for New Year’s Eve and/or Carnival.
German :
Börse für Spielzeug, Skier, Bücher für Silvester und/oder Karneval.
Italiano :
Vendita di giocattoli, sci e libri per Capodanno e/o Carnevale.
Espanol :
Venta de juguetes, esquís y libros para Nochevieja y/o Carnaval.
L’événement Bourse aux jouets, skis Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence