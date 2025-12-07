Bourse aux jouets solidaire Centre socioculturel Primevère Lesson Rochefort

Bourse aux jouets solidaire

Centre socioculturel Primevère Lesson 5 avenue de la Fosse aux Mats Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Bourse aux jouets ouverte à tous vente de jeux, jouets et livres à petits prix. Parcelles à 3 € le mètre, tables en location possible. Événement convivial au Centre Socioculturel Primevère Lesson, au service des familles.

.

Centre socioculturel Primevère Lesson 5 avenue de la Fosse aux Mats Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 67 08 19 h.khouli.apl@gmail.com

English : Charity toy sale

Toy sale open to all: sale of games, toys and books at low prices. Spaces available at €3 per metre, tables available for hire. A friendly event at the Primevère Lesson Socio-Cultural Centre, serving families.

German : Solidarische Spielzeugbörse

Spielzeugbörse für alle: Verkauf von Spielen, Spielzeug und Büchern zu günstigen Preisen. Stellplätze für 3 € pro Meter, Tische können gemietet werden. Gesellige Veranstaltung im soziokulturellen Zentrum Primevère Lesson, im Dienste der Familien.

Italiano :

Fiera del giocattolo aperta a tutti: vendita di giochi, giocattoli e libri a prezzi bassi. Piazzole a 3 euro al metro, tavoli a noleggio. Un evento adatto alle famiglie presso il Centre Socioculturel Primevère Lesson.

Espanol :

Feria del juguete abierta a todos: venta de juegos, juguetes y libros a precios bajos. Parcelas a 3? el metro, mesas disponibles en alquiler. Un evento para toda la familia en el Centre Socioculturel Primevère Lesson.

L’événement Bourse aux jouets solidaire Rochefort a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan