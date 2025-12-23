Bourse aux jouets, Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Bourse aux jouets

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

L’Association Les P’tits du Centre organise sa première bourse aux jouets et vous invite pour une journée conviviale dédiée aux bonnes trouvailles ! Buvette et petite restauration sur place. Inscriptions et renseignements contactez le 06 38 30 59 48.Tout public

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 6 38 30 59 48

English :

The Association Les P’tits du Centre is organizing its first toy market, and invites you to a convivial day dedicated to good finds! Refreshments and snacks on site. Registration and information: 06 38 30 59 48.

