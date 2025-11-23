Bourse aux jouets Veymerange Thionville

Bourse aux jouets Veymerange Thionville dimanche 23 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Veymerange 1 Rue Saint Martin Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 08:00:00

fin : 2025-11-23 13:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Ventes de jeux et jouets d’occasion.

Tarif 3 € le mètre linéaire.

Tables non fournies. Installation des exposants à partir de 7h.Tout public

0 .

Veymerange 1 Rue Saint Martin Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 61 76 les-grands-chenes@wanadoo.fr

English :

Sale of second-hand games and toys.

Price: 3? per linear metre.

Tables not supplied. Exhibitors set up from 7am.

German :

Verkauf von gebrauchten Spielen und Spielzeug.

Preis: 3 ? pro laufendem Meter.

Tische werden nicht gestellt. Aufbau der Aussteller ab 7 Uhr.

Italiano :

Vendita di giochi e giocattoli di seconda mano.

Prezzo: 3? al metro lineare.

Tavoli non forniti. Allestimento degli espositori dalle ore 7.00.

Espanol :

Venta de juegos y juguetes de segunda mano.

Precio: 3? por metro lineal.

No se proporcionan mesas. Los expositores se instalan a partir de las 7h.

L’événement Bourse aux jouets Thionville a été mis à jour le 2025-10-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME