Bourse aux jouets Veymerange Thionville
Bourse aux jouets Veymerange Thionville dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Veymerange 1 Rue Saint Martin Thionville Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 08:00:00
fin : 2025-11-23 13:00:00
2025-11-23
Ventes de jeux et jouets d’occasion.
Tarif 3 € le mètre linéaire.
Tables non fournies. Installation des exposants à partir de 7h.Tout public
Veymerange 1 Rue Saint Martin Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 61 76 les-grands-chenes@wanadoo.fr
English :
Sale of second-hand games and toys.
Price: 3? per linear metre.
Tables not supplied. Exhibitors set up from 7am.
German :
Verkauf von gebrauchten Spielen und Spielzeug.
Preis: 3 ? pro laufendem Meter.
Tische werden nicht gestellt. Aufbau der Aussteller ab 7 Uhr.
Italiano :
Vendita di giochi e giocattoli di seconda mano.
Prezzo: 3? al metro lineare.
Tavoli non forniti. Allestimento degli espositori dalle ore 7.00.
Espanol :
Venta de juegos y juguetes de segunda mano.
Precio: 3? por metro lineal.
No se proporcionan mesas. Los expositores se instalan a partir de las 7h.
L’événement Bourse aux jouets Thionville a été mis à jour le 2025-10-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME