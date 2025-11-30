Bourse aux jouets Espace multifonctionnel de Veymerange Thionville

Bourse aux jouets

Espace multifonctionnel de Veymerange 14 ROUTE DU BUCHEL Thionville Moselle

Dimanche 2025-11-30 10:00:00

2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

La Caverne des Petits Lutins vous invite à sa bourse aux jouets !

Un rendez-vous convivial pour vendre, acheter ou échanger jouets, jeux, livres et autres trésors pour enfants à petits prix.

L’événement est l’occasion idéale de préparer les fêtes de fin d’année tout en donnant une seconde vie aux objets qui feront le bonheur d’autres familles.

Ambiance familiale, bonnes affaires et sourires garantis !

Inscription obligatoire pour les vendeursTout public

Espace multifonctionnel de Veymerange 14 ROUTE DU BUCHEL Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 84 98 71 08 ape.elange@gmail.com

English :

La Caverne des Petits Lutins invites you to its toy fair!

A friendly gathering to sell, buy or swap toys, games, books and other children?s treasures at low prices.

The event is the perfect opportunity to prepare for the festive season, while giving a second life to items that will delight other families.

Family atmosphere, bargains and smiles guaranteed!

Registration required for sellers

German :

Die Caverne des Petits Lutins lädt Sie zu ihrer Spielzeugbörse ein!

Ein geselliges Treffen, um Spielzeug, Spiele, Bücher und andere Schätze für Kinder zu kleinen Preisen zu verkaufen, zu kaufen oder zu tauschen.

Die Veranstaltung ist die ideale Gelegenheit, sich auf die Weihnachtszeit vorzubereiten und gleichzeitig Gegenständen ein zweites Leben zu geben, die anderen Familien Freude bereiten werden.

Eine familiäre Atmosphäre, Schnäppchen und ein Lächeln sind garantiert!

Anmeldung für Verkäufer erforderlich

Italiano :

La Caverne des Petits Lutins vi invita alla sua fiera del giocattolo!

È un luogo accogliente dove vendere, comprare o scambiare giocattoli, giochi, libri e altri tesori per bambini a prezzi bassi.

L’evento è il modo perfetto per prepararsi alle festività, dando una seconda vita ad oggetti che faranno la gioia di altre famiglie.

Atmosfera familiare, occasioni e sorrisi garantiti!

Registrazione obbligatoria per i venditori

Espanol :

La Caverne des Petits Lutins te invita a su feria del juguete

Es un lugar acogedor para vender, comprar o intercambiar juguetes, juegos, libros y otros tesoros infantiles a precios bajos.

El evento es la manera perfecta de prepararse para las fiestas, al tiempo que se da una segunda vida a artículos que harán las delicias de otras familias.

Ambiente familiar, gangas y sonrisas garantizadas

Inscripción obligatoria para vendedores

