Bourse aux jouets

Salle des fêtes Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Découvrez la Bourse aux jouets à Tonnay-Boutonne ! Un rendez-vous local idéal pour échanger et acquérir des trésors. Ne ratez pas cet événement unique. Venez nombreux !

.

Salle des fêtes Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 48 34 64

English :

Discover the Tonnay-Boutonne Toy Fair! It’s the perfect opportunity to swap and buy local treasures. Don’t miss this unique event. Don’t miss out!

German :

Entdecken Sie die Spielzeugbörse in Tonnay-Boutonne! Ein ideales lokales Treffen, um Schätze zu tauschen und zu erwerben. Lassen Sie sich dieses einzigartige Ereignis nicht entgehen. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Scoprite la Fiera del Giocattolo di Tonnay-Boutonne! È l’occasione perfetta per scambiare e acquistare tesori locali. Non perdetevi questo evento unico. Non perdetevelo!

Espanol :

Descubra la Feria del Juguete de Tonnay-Boutonne Es la ocasión perfecta para intercambiar y comprar tesoros locales. No se pierda este acontecimiento único. ¡No se lo pierda!

L’événement Bourse aux jouets Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-11-12 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme