Bourse aux jouets Tonnay-Boutonne
Bourse aux jouets Tonnay-Boutonne dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes Tonnay-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Découvrez la Bourse aux jouets à Tonnay-Boutonne ! Un rendez-vous local idéal pour échanger et acquérir des trésors. Ne ratez pas cet événement unique. Venez nombreux !
.
Salle des fêtes Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 48 34 64
English :
Discover the Tonnay-Boutonne Toy Fair! It’s the perfect opportunity to swap and buy local treasures. Don’t miss this unique event. Don’t miss out!
German :
Entdecken Sie die Spielzeugbörse in Tonnay-Boutonne! Ein ideales lokales Treffen, um Schätze zu tauschen und zu erwerben. Lassen Sie sich dieses einzigartige Ereignis nicht entgehen. Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Scoprite la Fiera del Giocattolo di Tonnay-Boutonne! È l’occasione perfetta per scambiare e acquistare tesori locali. Non perdetevi questo evento unico. Non perdetevelo!
Espanol :
Descubra la Feria del Juguete de Tonnay-Boutonne Es la ocasión perfecta para intercambiar y comprar tesoros locales. No se pierda este acontecimiento único. ¡No se lo pierda!
L’événement Bourse aux jouets Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-11-12 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme