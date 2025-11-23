Bourse aux jouets Salle des fêtes Tronville-en-Barrois

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

BOURSE AUX JOUETS — Spéciale bons plans et bonne humeur !

Avis à tous les petits lutins, parents malins et chasseurs de trésors.

Notre bourse aux jouets revient, et c’est le moment parfait pour faire le plein de bonnes affaires avant les fêtes ! Venez fouiller, chiner, troquer, dénicher…

Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts jouets, livres, jeux de société, peluches, puzzles.

Une journée sous le signe de la convivialité et du partage.

C’est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux jouets… et de faire briller les yeux des petits comme des grands.

Buvette, gâteaux, bonne ambiance et sourires garantis !

Parce qu’à la Bourse aux jouets, on repart toujours avec un peu de magie dans le sac.

Réservation obligatoire pour les exposants.

Entrée visiteurs gratuite.Tout public

0 .

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 37 03 39 65

English :

TOY FAIR ? Special deals and good mood!

Calling all elves, clever parents and treasure hunters.

Our toy fair is back, and it’s the perfect time to stock up on bargains before the holidays! Come and rummage, hunt, barter, unearth?

There’s something for all ages and tastes: toys, books, board games, cuddly toys and puzzles.

A day of conviviality and sharing.

It’s the perfect opportunity to give toys a second life? and to make the eyes of young and old shine.

Refreshments, cakes and smiles guaranteed!

Because at the Toy Fair, you always leave with a little magic in your bag.

Reservations required for exhibitors.

Free admission for visitors.

German :

SPIELZEUGBÖRSE ? Speziell für gute Tipps und gute Laune!

Achtung an alle kleinen Wichtel, schlauen Eltern und Schatzsucher!

Unsere Spielzeugbörse ist wieder da und es ist der perfekte Zeitpunkt, um vor den Feiertagen noch ein paar Schnäppchen zu machen! Kommen Sie zum Stöbern, Schmökern, Tauschen, Aufspüren?

Es wird für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei sein: Spielzeug, Bücher, Gesellschaftsspiele, Plüschtiere, Puzzles.

Ein Tag im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens.

Es ist die ideale Gelegenheit, Spielzeug ein zweites Leben zu geben und die Augen von Groß und Klein zum Leuchten zu bringen.

Getränke, Kuchen, gute Stimmung und ein Lächeln sind garantiert!

Denn auf der Spielzeugbörse geht man immer mit etwas Magie in der Tasche nach Hause.

Für Aussteller ist eine Reservierung erforderlich.

Eintritt für Besucher frei.

Italiano :

FIERA DEL GIOCATTOLO? Offerte speciali e buon umore!

Attenzione a tutti i piccoli elfi, ai genitori intelligenti e ai cacciatori di tesori.

La nostra fiera del giocattolo è tornata, ed è il momento perfetto per fare scorta di occasioni prima delle festività! Venite a rovistare, cacciare, barattare, dissotterrare?

Ce n’è per tutte le età e per tutti i gusti: giocattoli, libri, giochi da tavolo, peluche, puzzle…

È una giornata per stare insieme e condividere le idee.

È l’occasione perfetta per dare una seconda vita ai giocattoli e per far brillare gli occhi di grandi e piccini.

Rinfreschi, torte, una grande atmosfera e sorrisi assicurati!

Perché alla Fiera del Giocattolo si va via sempre con un po’ di magia nella borsa.

Gli espositori devono essere prenotati in anticipo.

Ingresso gratuito per i visitatori.

Espanol :

FERIA DEL JUGUETE ? ¡Ofertas especiales y buen humor!

Atención a todos los duendecillos, padres avispados y buscadores de tesoros.

Nuestra feria del juguete está de vuelta, ¡y es el momento perfecto para hacer acopio de gangas antes de las fiestas! Ven a rebuscar, cazar, hacer trueques, desenterrar..

Hay para todos los gustos y edades: juguetes, libros, juegos de mesa, peluches, puzzles…

Es un día para reunirse y compartir ideas.

Es la ocasión perfecta para dar una segunda vida a los juguetes… y para hacer brillar los ojos de grandes y pequeños.

Refrescos, pasteles, un gran ambiente y sonrisas garantizadas

Porque en la Feria del Juguete siempre se sale con un poco de magia en la maleta.

Los expositores deben reservarse con antelación.

Entrada gratuita para los visitantes.

L’événement Bourse aux jouets Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-11-08 par OT SUD MEUSE