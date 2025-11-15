Bourse aux jouets

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 13:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez chiner à petits prix et préparer les cadeaux de fin d’années. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Troyes a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne