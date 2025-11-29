Bourse aux jouets Twirling Club saujonnais rue carnot Saujon

Bourse aux jouets Twirling Club saujonnais

rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Bourses aux jouets et aux vêtements enfants, avec vente de matériel de puériculture et de jeux. organisée par le Twirling Club saujonnais

.

+33 6 74 49 57 84

English :

Toy and children’s clothing fair, with sale of childcare equipment and games. organized by Twirling Club saujonnais

German :

Spielzeug- und Kinderkleiderbörse mit Verkauf von Babyausstattung und Spielen. organisiert vom Twirling Club Saujonnais

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento per bambini, con vendita di attrezzature per l’infanzia e giochi. Organizzata dal Saujonnais Twirling Club

Espanol :

Feria de juguetes y ropa infantil, con venta de material de puericultura y juegos. Organizada por el Saujonnais Twirling Club

L’événement Bourse aux jouets Twirling Club saujonnais Saujon a été mis à jour le 2025-10-01 par Mairie de Saujon