Bourse aux jouets Twirling Club saujonnais rue carnot Saujon
Bourse aux jouets Twirling Club saujonnais rue carnot Saujon samedi 29 novembre 2025.
Bourse aux jouets Twirling Club saujonnais
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Bourses aux jouets et aux vêtements enfants, avec vente de matériel de puériculture et de jeux. organisée par le Twirling Club saujonnais
.
rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 49 57 84
English :
Toy and children’s clothing fair, with sale of childcare equipment and games. organized by Twirling Club saujonnais
German :
Spielzeug- und Kinderkleiderbörse mit Verkauf von Babyausstattung und Spielen. organisiert vom Twirling Club Saujonnais
Italiano :
Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento per bambini, con vendita di attrezzature per l’infanzia e giochi. Organizzata dal Saujonnais Twirling Club
Espanol :
Feria de juguetes y ropa infantil, con venta de material de puericultura y juegos. Organizada por el Saujonnais Twirling Club
L’événement Bourse aux jouets Twirling Club saujonnais Saujon a été mis à jour le 2025-10-01 par Mairie de Saujon