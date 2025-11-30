Bourse aux jouets Val des Vignes

Bourse aux jouets

Salles des Fêtes de Péreuil Val des Vignes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture, organisée par l’association des parents d’élèves des écoles de Jurignac et Péreuil.

Buvette, sandwichs.

Salles des Fêtes de Péreuil Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 30 49 75

English : Bourse aux jouets

Fair for toys, clothes and childcare equipment, organized by the Jurignac and Péreuil school parents’ association.

Refreshments, sandwiches.

German : Bourse aux jouets

Börse für Spielzeug, Kleidung und Babyausstattung, organisiert von der Elternvereinigung der Schulen von Jurignac und Péreuil.

Getränk, Sandwiches.

Italiano : Bourse aux jouets

Fiera di giocattoli, vestiti e attrezzature per l’infanzia, organizzata dall’associazione dei genitori delle scuole di Jurignac e Péreuil.

Rinfresco e panini.

Espanol : Bourse aux jouets

Feria de juguetes, ropa y material de puericultura, organizada por la asociación de padres de los colegios Jurignac y Péreuil.

Refrescos y bocadillos.

