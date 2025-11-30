Bourse aux jouets Val des Vignes
Bourse aux jouets Val des Vignes dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salles des Fêtes de Péreuil Val des Vignes Charente
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture, organisée par l’association des parents d’élèves des écoles de Jurignac et Péreuil.
Buvette, sandwichs.
Salles des Fêtes de Péreuil Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 30 49 75
English : Bourse aux jouets
Fair for toys, clothes and childcare equipment, organized by the Jurignac and Péreuil school parents’ association.
Refreshments, sandwiches.
German : Bourse aux jouets
Börse für Spielzeug, Kleidung und Babyausstattung, organisiert von der Elternvereinigung der Schulen von Jurignac und Péreuil.
Getränk, Sandwiches.
Italiano : Bourse aux jouets
Fiera di giocattoli, vestiti e attrezzature per l’infanzia, organizzata dall’associazione dei genitori delle scuole di Jurignac e Péreuil.
Rinfresco e panini.
Espanol : Bourse aux jouets
Feria de juguetes, ropa y material de puericultura, organizada por la asociación de padres de los colegios Jurignac y Péreuil.
Refrescos y bocadillos.
