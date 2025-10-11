Bourse aux jouets Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-11

Bourse aux jouets, vêtements enfants, matériel de puériculture organisée par l’APE de Verdun-Ciel. Entrée gratuite aux visiteurs. Exposant 5 € la table. Buvette et restauration sur place. .

Route de Verdun Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 73 75

