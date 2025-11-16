Bourse aux jouets Salle des fêtes Vergaville

Bourse aux jouets

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 08:00:00

Et si le Père Noël trouvait ses jouets ici ?

Venez dénicher le jouet de vos rêves à moindre prix.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Salle des fêtes 31 rue des Halles Vergaville 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 76 31 54

English :

What if Santa found his toys here?

Come and find the toy of your dreams for less.

Refreshments and snacks on site.

German :

Was wäre, wenn der Weihnachtsmann hier sein Spielzeug finden würde?

Kommen Sie und finden Sie das Spielzeug Ihrer Träume zu einem günstigen Preis.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

E se Babbo Natale trovasse qui i suoi giocattoli?

Venite a cercare il giocattolo dei vostri sogni a un prezzo inferiore.

Rinfreschi e snack in loco.

Espanol :

¿Y si Papá Noel encontrara aquí sus juguetes?

Ven y encuentra el juguete de tus sueños por menos.

Refrescos y aperitivos in situ.

