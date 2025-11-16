Bourse aux jouets Salle des fêtes Vergaville
Bourse aux jouets Salle des fêtes Vergaville dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes 31 rue des Halles Vergaville Moselle
Gratuit
Gratuit
Dimanche 2025-11-16 08:00:00
2025-11-16
2025-11-16
Et si le Père Noël trouvait ses jouets ici ?
Venez dénicher le jouet de vos rêves à moindre prix.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Salle des fêtes 31 rue des Halles Vergaville 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 76 31 54
English :
What if Santa found his toys here?
Come and find the toy of your dreams for less.
Refreshments and snacks on site.
German :
Was wäre, wenn der Weihnachtsmann hier sein Spielzeug finden würde?
Kommen Sie und finden Sie das Spielzeug Ihrer Träume zu einem günstigen Preis.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
E se Babbo Natale trovasse qui i suoi giocattoli?
Venite a cercare il giocattolo dei vostri sogni a un prezzo inferiore.
Rinfreschi e snack in loco.
Espanol :
¿Y si Papá Noel encontrara aquí sus juguetes?
Ven y encuentra el juguete de tus sueños por menos.
Refrescos y aperitivos in situ.
