Bourse aux jouets vêtements d’enfants

Belhomert-Guéhouville Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

L’APE de Belhomert et Saint Maurice Saint Germain vous propose une bourse aux jouets et vêtements d’enfants le dimanche 2 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes de Belhomert.

Réservation obligatoire.

Sandwich, crêpes et buvette sur place.

.

Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 80 74 86

English :

The APE de Belhomert et Saint Maurice Saint Germain is organizing a toy and children’s clothing fair on Sunday November 2 from 9am to 5pm at the Belhomert village hall.

Reservations required.

Sandwiches, crêpes and refreshments available.

German :

Die EV von Belhomert und Saint Maurice Saint Germain bietet Ihnen am Sonntag, den 2. November von 9.00 bis 17.00 Uhr im Festsaal von Belhomert eine Spielzeug- und Kinderkleiderbörse an.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Sandwich, Crêpes und Getränkestand vor Ort.

Italiano :

L’Associazione dei genitori di Belhomert e Saint Maurice Saint Germain organizza una fiera di giocattoli e vestiti per bambini domenica 2 novembre dalle 9 alle 17 nella sala del villaggio di Belhomert.

È indispensabile la prenotazione.

Sono disponibili panini, crêpes e bibite.

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de Belhomert y Saint Maurice Saint Germain organiza una feria de juguetes y ropa infantil el domingo 2 de noviembre, de 9.00 a 17.00 horas, en la sala de fiestas de Belhomert.

Imprescindible reservar.

Se servirán bocadillos, crepes y refrescos.

L’événement Bourse aux jouets vêtements d’enfants Belhomert-Guéhouville a été mis à jour le 2025-10-26 par OTs DU PERCHE