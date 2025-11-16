Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture Salle des Fêtes Tourouvre au Perche

Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture

Salle des Fêtes RANDONNAI Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

L’APE de l’école de Randonnai organise sa bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture.

Sur réservation: 2€ la table. Sur place: boissons, sandwichs, crêpes.

Arrivée des exposants à partir de 8h. .

Salle des Fêtes RANDONNAI Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 80 50 87 74

English : Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche