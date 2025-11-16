Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture Salle des Fêtes Tourouvre au Perche
Salle des Fêtes RANDONNAI Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
L’APE de l’école de Randonnai organise sa bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture.
Sur réservation: 2€ la table. Sur place: boissons, sandwichs, crêpes.
Arrivée des exposants à partir de 8h. .
Salle des Fêtes RANDONNAI Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 80 50 87 74
L’événement Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et articles de puériculture Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche