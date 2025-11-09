BOURSE AUX JOUETS VÊTEMENTS ENFANTS ARTICLES PUÉRICULTURE Magalas

BOURSE AUX JOUETS VÊTEMENTS ENFANTS ARTICLES PUÉRICULTURE

Magalas Hérault

Début : 2025-11-09

2025-11-09

Bourse aux jouets, vêtements enfants, articles puériculture de 9h à 16h30 à la salle des sports Coste Rouge, organisée par l’APE les Petits Grains.

6€ la table de 1.80m, 8€ la table de 2.20m, boisson chaude et viennoiserie offertes aux exposants. Paiement à la réservation.

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 34 38 78 74

English :

Fair for toys, children’s clothes and childcare items from 9am to 4.30pm at the Coste Rouge sports hall, organized by the APE les Petits Grains.

6? per 1.80m table, 8? per 2.20m table, hot drinks and pastries offered to exhibitors. Payment on reservation.

German :

Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyartikel von 9.00 bis 16.30 Uhr in der Sporthalle Coste Rouge, organisiert von der EV Les Petits Grains.

6? pro Tisch (1,80 m), 8? pro Tisch (2,20 m), Heißgetränke und Gebäck kostenlos für die Aussteller. Bezahlung bei der Reservierung.

Italiano :

Fiera di giocattoli, abbigliamento per bambini e articoli per l’infanzia dalle 9 alle 16.30 presso il palazzetto dello sport Coste Rouge, organizzata da APE les Petits Grains.

6 per un tavolo di 1,80 m, 8 per un tavolo di 2,20 m, bevande calde e dolci offerti agli espositori. Pagamento alla prenotazione.

Espanol :

Feria de juguetes, ropa infantil y artículos de puericultura de 9.00 a 16.30 h en el pabellón de deportes de Coste Rouge, organizada por APE les Petits Grains.

6 ¤ por mesa de 1,80 m, 8 ¤ por mesa de 2,20 m, bebidas calientes y bollería a disposición de los expositores. Pago en el momento de la reserva.

L’événement BOURSE AUX JOUETS VÊTEMENTS ENFANTS ARTICLES PUÉRICULTURE Magalas a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT AVANT-MONTS